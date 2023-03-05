المواعيد الجديدة لحجز شقق «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»

شهدت الساعات القليلة الماضية، تعطل الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ما أعقبه إعلان البنك عن تأجيل حجز الوحدات السكنية المتاحة عبر الموقع لحين الانتهاء من تحديثه، حيث ينتظر المواطنون المتقدمون لحجز شقق «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، تأكيد الحجز من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

مواعيد حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، مواعيد حجز شقق «سكن مصر» و«دار مصر» و«جنة»، وفقا لتأجيلات بنك التعمير والإسكان وبيان وزارة الإسكان والمرافق، كالتالي:

*سكن مصر.. يبدأ الحجز يوم الخميس 30 مارس 2023 من الساعة 10 صباحاً.

*دار مصر.. يبدأ الحجز يوم الثلاثاء 28 مارس 2023 من الساعة 10 صباحاً.

*جنة.. يبدأ الحجز يوم الأحد 26 مارس 2023 من الساعة 10 صباحاً.

*الإسكان المتميز.. يبدأ الحجز يوم الاثنين 3 إبريل 2023 من الساعة 10 صباحاً.

خطوات حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة

أتاحت وزارة الإسكان والمرافق، حجز شقق سكن مصر ودار مصر وجنة، من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، ومن ثم استكمال خطوات الحجز كالتالى:

- اختيار «تسجيل مستخدم جديد» وتسجيل البيانات المطلوبة.

- تسجيل البيانات الأساسية والتي تتمثل في: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول».

- تحديد كلمة المرور الخاصة بك.

- الضغط على اختيار «تسجيل».

- اختيار «أرغب في التقدم».

- «استخراج رقم الاستمارة».

- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء يتم اختيار (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة على الشاشة.

- اختيار الوحدة السكنية بمشروع «دار مصر»، ثم الضغط على «تم».