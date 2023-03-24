موعد حجز الوحدات السكنية في مشروع سكن مصر.. نهاية مارس

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الخميس المقبل الموافق 30 من شهر مارس الجاري 2023، بدءا من الساعة العاشرة صباحًا، موعد بدء حجز وحدات مشروع سكن مصر.

مساحات ومواقع الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر

وأعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والمرافق، أنّه سيتم طرح 8660 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بـ11 مدينة جديدة «أكتوبر الجديدة – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – الشروق – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – غرب قنا – ناصر (غرب أسيوط) – العلمين الجديدة».

خطوات حجز الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر

وذكرت وزارة الإسكان والمرافق أن حجز شقق سكن مصر من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان ومن ثم استكمال خطوات الحجز كالتالى:

- اختيار تسجيل مستخدم جديد، وتسجيل البيانات المطلوبة.

- تسجيل البيانات الأساسية التي تتمثل في «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول».

- تحديد كلمة المرور الخاصة بك.

- الضغط على اختيار «تسجيل».

- اختيار «أرغب في التقدم».

- استخراج رقم الاستمارة.

- ستظهر شاشة لمراجعة البيانات الأساسية وتعديلها حسب الحاجة.

- بعد الانتهاء يتم اختيار «تأكيد» يظهر رقم الاستمارة على الشاشة.

- اختيار الوحدة السكنية بمشروع جنة، ثم الضغط على «تم».

طريقة حجز شقق مشروع «سكن مصر»

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة 9 خطوات لحجز شقق الإسكان على موقع بنك التعمير والإسكان بمشروع « سكن مصر» كالتالي

- أولًا يجب الدخول على الموقع الإلكتروني لـ بنك الإسكان والتعمير.

- قم باختيار خدمات إسكانية، ثم حجز الوحدات السكنية.

- قم إنشاء حساب جديد وإدخال كلمة مرور.

- قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة التي تتضمن الاسم ورقم بطاقة الرقم القومي.

وقبل الحجز، اطّلع جيدًا على المشروعات السكنية المتوفرة، مع قراءة كراسة الشروط الخاصة بمشروع: « دار مصر».

- اختر المشروع المراد الحجز به.

- قم بسداد مقدم جدية الحجز.

- اتبع الخطوات المتبقية لإتمام الحجز الإلكتروني.

- بعد إتمام جميع الخطوات تصل إليك رسالة تأكيدية بنجاح عملية الحجز.

حجز الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروع سكن مصر سيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني، عبر موقع بنك التعمير والإسكان.