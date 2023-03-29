«الإسكان» تعلن خطوات الحجز الإلكتروني لـ8660 وحدة في مشروع سكن مصر

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيبدأ الخميس الموافق 30 من مارس، في تمام الساعة 10 صباحا، الحجز إلكترونيا لمن سجلوا وسددوا جدية الحجز الخاصة، بوحدات مشروع سكن مصر بـ11 مدينة جديدة.

الإسكان تطرح 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة

وأوضح المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنّ الحاجز يقوم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، مستخدما كلمة المرور والرقم القومي، الخاص به، ويضغط على أيقونة «أرغب في التقدم»، ثم أيقونة «احجز الآن»، وبعدها تظهر شاشة للاطلاع فقط، توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المُتاح الحجز عليها، مرتبة على النحو التالى «المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ويتم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز، مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة، و يتم استكمال سداد 20 % بالإضافة إلى «1 % مصاريف إدارية + 5.0 % لصالح مجلس الأمناء» من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر.

تفاصيل طرح الوحدات السكنية الجديدة بمشروعات دار وسكن مصر والمتميز

وأكد معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم سداد 10% من إجمالى ثمن الوحدة عند الاستلام، على أن يتم سداد 70% «باقى ثمن الوحدة» على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 سنوات محملة بالفائدة، على الرصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى «2% طبقا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل».

وأشار إلى أن موعد القسط الأول يتم سداده بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام، ويمكن لحاجزى الوحدات سداد باقى ثمن الوحدة، وقيمته 70% من إجمالى الثمن، من خلال برنامج التمويل العقاري ببنك التعمير والإسكان وفقا للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد أي مبالغ تُستحق للهيئة بمجرد حلول آجالها، وذلك لحين الحصول على التمويل العقاري.

حجز وحدات مشروع الإسكان المتميز في 3 أبريل

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيبدأ حجز وحدات مشروع الإسكان المتميز، يوم الاثنين 3 أبريل من الساعة 10صباحا، وحجز وحدات مشروع قطامية جاردنز، يبدأ يوم الأربعاء 5 أبريل من الساعة 10صباحا، لإتاحة الفرصة أمام جميع المتقدمين للحجز بمنتهى الشفافية.

وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 22332 وحدة سكنية بمشروعات متنوعة «جنة- دار مصر- سكن مصر- الإسكان المتميز- قطامية جاردنز»، بالمدن الجديدة، لتلبية احتياجات جميع الشرائح المجتمعية، وتم التسجيل إلكترونيا لحجز تلك الوحدات، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز إليكترونيا من خلال موقع الحجز الإليكتروني لبنك التعمير والإسكان.