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بدء تسليم وحدات مشروع سكن مصر بمدينة العبور الأحد المقبل

كتب:

أيمن حمزة
09:52 ص | الخميس 23 مارس 2023
وحدات سكنية - صورة أرشيفية

وحدات سكنية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل، الموافق 26/3/2023، وحتى يوم الأربعاء الموافق 3/5/2023، في تسليم وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمنطقة الـ2600 فدان بمدينة العبور الجديدة، وذلك في مواعيد محددة طبقاً للمعلن من الجهاز.

 

وحدات سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة العبور الجديدة

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 117 يوم الأحد 26/3/2023، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الثلاثاء 28/3/2023، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الأحد 2/4/2023، ووحدات العمارة رقم 74، يوم الثلاثاء 4/4/2023، ووحدات العمارة رقم 75، يوم الأحد 9/4/2023، ووحدات العمارة رقم 76، يوم الثلاثاء 11/4/2023.

 

وأضاف المهندس أحمد على، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 83، يوم الأحد 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 81، يوم الثلاثاء 16/4/2023، ووحدات العمارة رقم 82، يوم الأحد 23/4/2023، وتخصيص يومي  الثلاثاء 2/5/2023، والأربعاء 3/5/2023.

الفائز بوحدات سكنية بالعمارات يتوجه إلى بنك التعمير والإسكان

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنه على الفائز بوحدات سكنية بالعمارات المذكورة التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور، لتسوية الموقف المالي ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات للاستلام.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.