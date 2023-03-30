السكة الحديد تحدد متوسط تأخيرات القطارات اليوم

كشفت هيئة السكك الحديدية، عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الخميس الموافق 30 مارس الجاري، مشددة على المواطنين، بضرورة المساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، وضرورة المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، لافتة إلى تطبيق كل الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

ترصد «الوطن»، متوسط تأخيرات القطارات اليوم، وفق ما أعلنت عنه هيئة السكك الحديدية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

- خط القاهرة - الإسكندرية: 30 دقيقة.

- خط أسيوط - أسوان: 60 دقيقة.

- خط القاهرة - أسيوط: 60 دقيقة.

- خط قليوب - شبين القناطر- الزقازيق- المنصورة: 45 دقيقة.

- خط طنطا - المنصورة- دمياط: 45 دقيقة.

- خط بنها - بورسعيد: 90 دقيقة.

وترصد «الوطن» تفاصيل محطة سكك حديد صعيد مصر

- بمحطة مبنى رئيسي مقام على مساحة 31 الف متر مربع ‏و المكون من دور بدروم جراج ودور أرضي.

- تم متابعة إنشاء عدد (4) أرصفة لخط المناشي وأعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي‏.

- جار الانتهاء من تنفيذ كل الأرصفة وتركيب القضبان، ويبلغ إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه 22كم بعدد 89 مفتاحا.

- الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة ‏يبلغ ارتفاعه 40 مترا كما يضم الدور الأول والثاني للمحطة، ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية.

- تقديم خدمات مميزة للركاب، حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني.

- إنشاء جراج متعدد الطوابق يسع (1000) عربة طبقا للاشترطات العامة.

-إجمالي مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا، أي ما يعادل 57 فدانا.