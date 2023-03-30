تقرير بريطاني يرصد تفوقها.. أبرز معلومات عن الاستخبارات الروسية

قال مركز أبحاث بريطاني رائد في مجال الدفاع، إن دوائر الأمن والاستخبارات الروسية، حققت نجاحا أكبر بجيشها في أوكرانيا.

روسيا بدأت التحضير لعملية أوكرانيا منذ 2021

ووفق تقرير صادر عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة «روسي»، بدأت الاستخبارات الروسية بالتحضير لعملية أوكرانيا منذ يونيو 2021، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وجاء في التقرير، أن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي سيطر بسرعة على السكان في المناطق الأوكرانية، وصدر عن المعهد أن التقرير استند إلى مصادر من بينها وثائق تم الاستيلاء عليها.

ويقول باحثون، إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي استطاع تنزيل محتوى أقراص أجهزة الكمبيوتر الحكومية للتعرف على الأفراد المناصرين للحكومة، والتي يريد عملاؤه توقيفهم واستجوابهم.

ويتحدث المعهد عن نشر وحدات حرب إلكترونية، بهدف عزل بعض الأجزاء من أوكرانيا عن العالم الخارجي، لمساعدة جهاز الأمن الفيدرالي على فرض السيطرة.

معلومات عن الاستخبارات الروسية

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أبرز معلومات عن الاستخبارات الروسية.

1- تأسس جهاز المخابرات السوفيتي لأول مرة في 20 ديسمبر 1917 برئاسة، فليكس دزر سنسكاي، والرئيس فلاديمير لينين، وكان يطلق عليه اسم «KGB»، وتفكك في 11 أكتوبر 1991 عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

2- عقب انهيار الاتحاد السوفيتي تأسس جهاز المخابرات الروسية في أبريل 1995، ويطلق عليه خدمات الأمن الفيدرالية في روسيا FSB.

3- تعتبر المخابرات الفيدرالية في روسيا من أكبر وأنجح المخابرات حول العالم، ومصنف ضمن أفضل 10 أجهزة مخابرات دولية.

4- تقوم مهمة الأساسية للمخابرات على حماية الدولة الروسية أمنيًّا ومصالحها الوطنية داخليًا وخارجيًا، فتجمع المعلومات لمواجهة تجارة الأسلحة والمخدرات ومحاربة الإرهاب والجرائم وشل حركة أجهزة الاستخبارات المعادية.

5- يتعاون الـ«FSB» مع أجهزة مخابرات أخرى مثل «RAW» في الهند، والدول الأعضاء في تحالف شمال الأطلسي «الناتو».

6- أول جهاز مخابراتي يحصل على سر القنبلة الذرية من مشروع "مانهاتن" في الولايات المتحدة الأمريكية.

7- استطاع أن يحصل على معلومات مسربة عن التكنولوجيا المتقدمة أولا بأول من العالم الغربي.

8- أعلنت المخابرات الروسية عن زيادة موازنتها في عام 2006 بنسبة 40% تقريبًا، دون الإفصاح عن حجم المبلغ.

9- لعبت المخابرات الروسية، دورا هاما خلال فترة الحرب الباردة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، ولا تزال هي الدرع والسيف للدولة الروسية.

10- يخضع لسيطرته جهاز الاستخبارات الخارجية، الذي تقوم مهامه على ضمان الظروف السلمية لإعمار الاقتصاد الوطني والإسهام في تطوير علاقات روسيا الاقتصادية والسياسية مع الدول الأخرى، وتم تحويله، في نوفمبر 1991، إلى هيئة مستقلة.