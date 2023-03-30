مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 8.. معلومات جديدة عن الحضارة المصرية بلغة الإشارة

يبحث الجمهور عن مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 8 بعدما شهدت الحلقات الماضية الكثير من الأحداث والمغامرات التاريخية، التي انتقل فيها «يحيى» للعصور المختلفة لقدماء المصريين، وتستمر هذه المغامرات في الحلقات المقبلة.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 8

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريا على «DMC» إضافة إلى منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 8 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 8، من المنتظر أن يقدم معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة الـ 10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.