مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 7.. «يحيى» في مغامرة جديدة بعصر الدولة الوسطى

شهد مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني أحداث ومغامرات شيقة في الحلقة 7، وسط ترقب من الجمهور لأحداث الحلقات المقبلة، تزامنا مع عرضه في شهر رمضان المبارك.

الحلقة 7 من مسلسل يحيى وكنوز

الحلقة 7 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني شهدت مغامرة جديدة لـ«يحيى» في عصر الدولة الوسطى في تاريخ مصر القديمة، حيث وجد قاعدة هرم لم يكتمل بناءها، وتبين أنه يرجع للملك سنفرو.

يذاع مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني حصريا على قناة DMC إضافة إلى منصة «Watch IT»، وذلك قبل عرض الحلقة 8 من المسلسل الموجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

ويعرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023 بعنوان «سر البردية»، ويستعرض من خلال الحلقات معلومات عديدة عن الحضارة المصرية القديمة، وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عرض الجزء الثاني من المسلسل مدعوما بلغة الإشارة حتى يستطيع المشاهدون من أصحاب الهمم من مشاهدة المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز

وكشفت شبكة قنوات «DMC»، عن مواعيد عرض مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني على قناة DMC في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، ويعرض المسلسل الساعة الـ 6:15 مساء، ويعاد الساعة الـ 7:30 من صباح اليوم التالي، ويعرض المسلسل على «DMC دراما» الساعة الـ10:30 مساء، ويعاد 1:30 من ظهر اليوم التالي.