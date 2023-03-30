الأرصاد تحذر من نشاط الرياح على السواحل الشمالية.. تمتد إلى القاهرة الكبرى

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة عدم الاستقرار في حالة الطقس اليوم الخميس، على كل أنحاء الجمهورية، خاصة شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، إذ تتكاثر السحب المنخفضة على السواحل الغربية للبلاد، وتتقدم مع الوقت لتشمل جميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط، يصاحبها سقوط أمطارا بين متوسطة وخفيفة لا تؤثر على سير الحياة اليومية.

نشاط للرياح

وحذرت الأرصاد الجوية، من وجود نشاط للرياح تصل سرعاتها بين 30-40 كيلومتر في الساعة على السواحل الشمالية للبلاد، وتمتد إلى الداخل لتصل إلى القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وخليج السويس ومدن القناة ووسط وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح على سطح البحرين الأحمر والمتوسط، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، حيث يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو 4.5 أمتار.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة اليوم 30-3-2023 على مدن الجمهورية وفق بيان الأرصاد، كما يلي:

- القاهرة 21 - 15

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 22 - 14

- بنها 21 - 15

- دمنهور 21 - 13

- وادي النطرون 22 - 14

- كفر الشيخ 20 - 14

- المنصورة 21 - 13

- الزقازيق 22 - 13

- شبين الكوم 21 - 14

- طنطا 22 - 13

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 19 - 14

- السويس 21 - 13

- العريش 20 - 13

- رفح 19 - 13

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 21 - 07

- كاترين 18 - 04

- الطور 22 - 17

- طابا 20 - 14

- شرم الشيخ 24 - 15

- الإسكندرية 18 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 14

- مطروح 19 - 14

- السلوم 18 - 12

- سيوة 18 - 12

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 24 - 15

- سفاجا 23 - 15

- مرسى علم 24 - 16

- شلاتين 27 - 17

- حلايب 24 - 16

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 26 - 17

- الفيوم 21 - 12

- بني سويف 21 - 12

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 12

- سوهاج 23 - 13

- قنا 27 - 15

- الأقصر 26 - 15

- أسوان 28 - 16

- الوادي الجديد 25 - 12

- أبو سمبل 27 - 14