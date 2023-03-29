موعد إعادة مسلسل مذكرات زوج على قناة cbc بطولة طارق لطفي

تواصل اليوم الأربعاء قنوات سي بي سي، عرض المسلسل الدرامي الاجتماعي مذكرات زوج، عبر القناتين العامة والدراما، ويتمّ العرض الأول الساعة 8:45 مساءً، والإعادة على قناة سي بي سي دراما 2:45 بعد منتصف الليل.

أحداث الحلقة السادسة من مذكرات زوج

وبدأت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل مذكرات زوج، عندما قررت «شيرين» زوجة رؤوف، التوسل إلى والدته لضرورة التدخل وحل المشاكل بينهما، وتفاجئ ولدة «رؤوف» باستقالته من عمله، فتشعر الأم بالندم لعدم موافقتها على إقامته معها، وطلبت منه الذهب إلى زوجته وإنهاء الخلافات فيما بينهم.

على الجانب الآخر، تزور والدة «رؤوف» شقيقتها ووالدة «مها»، لمعرفة سبب العلاقة بين مها ورؤوف، خاصة في ظل وجود مشاكل حالية بين رؤوف وزوجته، وتطلب من «مها» بأن تختفي من الصورة.

ومن ناحية أخرى، يلتقي رؤوف مع أحد أصدقائه، ويتحدث معه عن خلافاته مع زوجته وأنَّه أصبح حاليًا يقيم في أوتيل، كما أنَّه قرر الاستقالة من مكان عمله.

تردد قنوات cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

- تردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ :5/6.

- القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وهو مسلسل دراما اجتماعية مكون من 15 حلقة.