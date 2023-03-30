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موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة

كتب:

مريم جاد
09:37 ص | الخميس 30 مارس 2023
مسلسل حضرة العمدة

مسلسل حضرة العمدة

يبحث جانب كبير من الجمهور المتابع لمسلسل حضرة العمدة، عن موعد الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة في رمضان 2023، بطولة الفنانة روبي، خاصة بعد انتهاء الحلقة السابعة بمحاولة روبي إرجاع جثمان أحد ضحايا الهجرة غير الشرعية وضبط المتهمين بذلك.

موعد الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة

ويأتي موعد الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة على قناة الحياة، يوميًا في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، حيث يُعرض عقب انتهاء صلاة التراويح التي تنقلها القناة ذاتها يوميًا.

مواعيد إعادة مسلسل حضرة العمدة

وعن مواعيد إعادة المسلسل، جاءت مواعيد الإعادة على قناة الحياة، حيث يُعرض 3 مرات على مدار اليوم، الأولى الساعة الثانية والنصف صباحًا، والثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والثالثة الساعة الرابعة والنصف مساءً.

ملخص الحلقة السابقة من مسلسل حضرة العمدة

شهد ملخص الحلقة 7 مسلسل حضرة العمدة، تعاون روبي مع ضابط الشرطة بالقرية، لمتابعة وصول جثمان لشخص من قرية تل شبورة، ضحية مركب هجرة غير شرعية، إذ أكد لها أنّ إجراءات البحث لا زالت قائمة حتى الآن، كما أنّ إجراءات تسليم الجثمان صعبة للغاية ومحاولتها ضبط المتهمين بذلك.

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بقلم مريم جاد