أسعار الكتاكيت اليوم 30-3-2023.. الساسو بـ «10 جنيه»

تشهد أسعار الكتاكيت اليوم 30-3-2023 في الأسواق المصرية، استقرارا، بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، وبيانات بورصة الدواجن، إذ تتراوح أسعار الكتكوت البلدي بين 8 و10 جنيهات، والساسو بيور من 10 إلى 11 جنيهًا، وهو ما نرصده بالتفاصيل في السطور التالية.

وذكر رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الكتاكيت اليوم 30-3-2023 تشهد استقرارا بسبب وفرة المعروض.

أسعار الكتاكیت الیوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 30-3-2023 ما يلي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 8 و8.25 جنيه.

- سعر الكتكوت ساسو بيوربين 10 و11 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 10.50 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 11 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 14 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الوادي 15 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة العناني 16 جنيه.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- سعر الكتكوت مكة المكرمة الأبيض 12 جنيه، ونفس السعر للساسو وروزي 10 جنيهات.

- سعر شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 12 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وعن أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي يصل إلى 15 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

فيما تكون أسعار الكتاكيت عمر يوم كما يلي:

- سعر كتكوت هجين يتراوح بين 5 و6 جنيه.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 و8 جنيه.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 6.5 و7.5 جنيه.