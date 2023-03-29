بورصة الدواجن اليوم الأربعاء.. الفراخ البيضاء بـ66 جنيها والبانيه بـ155

استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 29-3-2023، وسجلت 66 جنيها للكيلو في المزرعة، لتقارب بذلك سعر الدواجن المجمدة المستوردة من دولة البرازيل، والمُسعرة بـ65 جنيها للكيلو.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

تباينت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء، فبدأ السعر من 66 جنيها للكيلو في المزرعة، ووصل حده الأقصى لـ73 جنيها، في حين كان سعر الفراخ الحمراء اليوم بين 100 و105 جنيهات، وفقا للأسعار المعلنة من جانب بورصة الدواجن بالمحافظات.

تراجع أسعار الفراخ البيضاء

وتفاءلت الأسواق بتراجع أسعار الكتاكيت قرابة 50% منذ بداية مارس، ما يبشر بدورة إنتاجية ذات تكلفة متواضعة مقارنة بذي قبل، حيث هبطت أسعار الكتاكيت من مستوى 24 جنيها لـ12 جنيها في المتوسط حاليا، وهو ما من شأنه تخفيض السعر النهائي للبيع.

أسعار الدواجن المستوردة

وتعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على استيراد شحنات جديدة من الدواجن المستوردة من دولة البرازيل لضخها بسعر 65 جنيها للكيلو في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية المختلفة.

أسعار الفراخ اليوم الأربعاء

سجلت أسعار الفراخ اليوم الأربعاء، 69 جنيها في كيلو الفراخ الأمهات، وسعر كيلو الفراخ البلدي 110 جنيهات، فيما استقر سعر البانيه عند 155 جنيها وسعر أوراك الدواجن عند 80 جنيها في المتوسط، في حين قد يختلف السعر بشكل طفيف للغاية بالنظر إلى أسعار النقل بين المحافظات.

أسعار الفراخ البيضاء قبل شهرين

يمكن ملاحظة الفارق في أسعار الفراخ البيضاء عند مقارنتها بما كانت عليه قبل نحو شهرين، حينما وصل سعر الكيلو 95 جنيه في المتوسط، قبل أن تتراجع إثر دخول الدواجن المستوردة السوق المحلية، وزيادة المعروض أمام المستهلكين.