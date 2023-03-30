إحلال وتجديد محطات رفع الصرف الصحي بسوهاج بتكلفة 47 مليون جنيه

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أنه جار تنفيذ أعمال إحلال وتجديد محطات رفع صرف صحي بمراكز جهينة والبلينا وطهطا وسوهاج بتكلفة 47.2 مليون جنيه والمدرجة بخطة الإحلال والتجديد للعام المالي التي تستهدف الارتقاء بمستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين.

أعمال الإحلال والتجديد بمياه سوهاج

وأشار المهندس محمد السيد رئيس قطاع الصرف الصحي إلى أن أعمال الإحلال والتجديد الجاري تنفيذها بمركز سوهاج تتمثل في محطة رفع صرف صحي رقم 1 وتبلغ طاقتها التصميمية 45 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحي رقم 5 والتي تبلغ طاقتها التصميمية 26 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة صرف صحي الكاشف التي تبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع ري المزرعة وتبلغ طاقتها التصميمية 50 ألف متر مكعب لكل يوم.

محطات الإحلال والتجديد بجهينة

كما أنه جار أعمال الإحلال والتجديد بمركز جهينة وتشمل محطة رفع صرف صحي قرية الطليحات التي تبلغ طاقتها التصميمية 13824 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحي نجع إدريس بطاقة تصميمية 5184 متر مكعب لكل يوم هذا بالإضافة الي إحلال وتجديد محطتي رفع صرف صحي البلينا 1 و2 التي تخدم مدينة البلينا ومنطقة غرب ترعة الفؤادية.

وأشار إلى أنه بمركز طهطا جار أعمال الإحلال والتجديد بمحطة رقم 1 والتي تبلغ طاقتها التصميمية 17280 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع رقم 4 والتي تبلغ طاقتها التصميمية 9504 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحي رقم 5 والتي تبلغ طاقتها التصميمية 60480 متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع صرف صحي رقم 6 بطاقة 69120 متر مكعب لكل يوم ومحطة معالجة صرف صحي طهطا والتي تبلغ طاقتها التصميمية 35 ألف متر مكعب لكل يوم ومحطة رفع المزرعة والتي تبلغ طاقتها التصميمية متر مكعب لكل يوم.

الالتزام بالجدول الزمني بالإحلال والتجديد

وأكد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد حتي يمكن الاستفاده منها وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.