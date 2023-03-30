موعد الصلاة اليوم الخميس بمحافظة شمال سيناء 2023

يهتم المواطنون بشمال سيناء بمعرفة مواعيد الصلوات الخمس بما فيها صلاتي الفجر والمغرب وصلاة التراويح بشكل يومي.

تقدم «الوطن» موعد الصلوات خدمة لجميع القراء والمتابعين من أهالي القرى والمدن بالمحافظة، بشكل يومي طوال الشهر الكريم.

موعد الأذان والصلوات الخمس في العريش والشيخ زويد

حيث يحين موعد وأذان صلاة الفجر بمدينة العريش عاصمة شمال سيناء في تمام الساعة 4:09 دقائق صباحا، فيما يحين موعد أذان الفجر في تمام الساعة 4:15 دقيقة في مدينتي الشيخ زويد ورفح ومناطق الوسط من سيناء.

موعد صلاة الظهر في مدينتي الشيخ زويد ورفح

فيما يحين موعد صلاة الظهر في تمام الساعة 11:51 وأيضا صلاة العصر في تمام الساعة 3:22 دقيقة والمغرب في تمام الساعة 6:02، والعشاء في تمام الساعة 7:22 دقيقة، وذلك بحسب الهيئة العامة للمساحة، ويكون موعد الصلوات في العريش قبل مدينتي الشيخ زويد ورفح بمدة 6 دقائق.

ويواصل علماء الأوقاف والأزهر الشريف البرامج الدينية اليومية من خلال الملتقى الفكري الذي يقام بمسجد النصر أحد أكبر المساجد بمحافظة شمال سيناء، الذي يحاضر فيه كبار العلماء

مواعيد الملتقى الفكري بمسجد النصر بوسط العريش

بدوره أكد الشيخ محمد مرزوق مدير مديرية أوقاف شمال سيناء في بيان له أن الملتقى الفكري مستمر بمسجد النصر طوال شهر رمضان الكريم، وهو عبارة عن ندوات فقهية مشتركة بين شيوخ الأوقاف، من علماء الوعظ والإرشاد، وأيضا شيوخ المنطقة الأزهرية بالمحافظة، وتتم بشكل يومي بعد صلاة التراويح وخلال الـ 4 ركعات، على أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك لأول مرة هذا العام.

أكد الشيخ محمد عزام أمام وخطيب مسجد النصر بالعريش لـ«الوطن»، أن الدروس والمواعظ تنقسم إلى قسمين، أحدهما بعد صلاة العصر، والآخر خلال التراويح، وذلك أيضا بالتزامن مع تشغيل المقرأة القرانية بعد أذان العصر لجميع الفئات بشكل يومي، ويقوم بها الشيخ محمد عزام وعددا من شيوخ الأوقاف.