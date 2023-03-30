أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس 30-3-2023. البيضاء بـ73 جنيها

سجلت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس 30-3-2023 بالأسواق المصرية بين 70 و71 جنيهًا للدواجن البيضاء في أرض المزرعة، حسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة وبيانات بورصة الدواجن، وتستهلك مصر شهريًا 150 ألف طن من الفراخ البيضاء.

وبالنسبة لأسعار الفراخ في بورصة الدواجن الیوم الخميس 30-3-2023 بالأسواق المصرية، وصلت أسعار الفراخ البلدي من 115 إلى 120 جنيهًا، وسعر الفراخ الساسو للمستهلك 110 جنيهات، وفقا للسيد في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن

وأسعار الفراخ الیوم في بورصة الدواجن، بين 73 و75 جنيهًا، ويختلف الأمر حسب المنطقة وتكلفة النقل بين محافظة لأخرى، وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء تقريبا 97%.

أسعار بورصة الدواجن العمومیة الیوم

وعن أسعار بورصة الدواجن العمومیة الیوم، سجلت 71 جنيهًا بالنسبة لكيلو الفراخ البيضاء، ويذكر أن منظمة صحة الحيوان العالمية، وتسعى الدولة فتح أسواق خارجية من أجل تصدير الفراخ.

أسعار الأعلاف اليوم

وأسعار الأعلاف اليوم الخميس 30-3-2023، الـ23% البادي 22250 جنيه، وسعر الأعلاف 21% النامي 22450 جنيه، والـ19% الناهي 22350 جنيه.

ويذكر أنّ الدولة وتحديدا وزارة التموين والتجارة الداخلية، عملت على استيراد 25 ألف طن من الفراخ المجمدة أي البرازيلي لبيعها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان» بسعر 65 جنيه للكيلو، كما ضخت كميات كبيرة منها، ما أدى إلى تراجع واستقرار أسعار الدواجن.