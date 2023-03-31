الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في العثور على جثة شاب بـ«نيل القاهرة»

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة شاب يدعى «محمود سامح» الذي عثر على جثته طافية في مياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة، من خلال إجراء الصفة التشريحية بناء على قرار النيابة العامة، تبين عدم وجود شبهة في الواقعة، مضيفا أن الوفاة بسبب إسفكسيا الغرق، وتم الانتهاء من كتابة التقرير، وجار إرساله للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مصر القديمة، بلاغا بالعثور على جثة طافية في مياه نهر النيل بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم التنسيق مع شرطة الانقاذ النهري، التي نجحت في انتشال الجثمان، وبالفحص تبين العثور على جثه شاب في العقد الثالث من العمر، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

كما تبين خلو الجثة من ثمه إصابات ظاهرية، وبالمعاينة تبين العثور علي بطاقة رقم قومي في ملابس الشاب الغريق، وتبين أنها باسم سامح محمود، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.