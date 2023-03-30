عرض المتهم بإصابة جاره بـ«خرطوش» في عين شمس على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة، عرض المتهم بإصابة زميله بطلق خرطوش بسبب خلافات الجيرة في عين شمس على الطب الشرعي، لتحليل الكشف عن تعاطي المخدرات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تقرير فني حول السلاح الخرطوش المستخدم في الواقعة لفحصه.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة قسم شرطة عين شمس، يفيد بوصول شاب مصاب بطلق خرطوش بإدعاء مشاجرة، وبالانتقال تبين العثور على شاب مصاب بطلق خرطوش.

التحريات

كشفت التحريات، أن جار المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة، وأضافت أن المجني عليه أثناء تواجده أمام منزله بمنطقة عين شمس، حدثت مشادة كلامية تطورت لقيام المتهم بإطلاق الخرطوش على المجني عليه وإصابته، وجرى نقله للمستشفى بواسطة الأهالي في محاولة لإسعافه.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.