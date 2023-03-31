9 خطوات لإنقاص الوزن بدون حرمان في رمضان.. «الصحة» تقدم القائمة كاملة

قدمت وزارة الصحة والسكان، روشتة سحرية لإنقاص الوزن في رمضان بدون حرمان من تناول أي أطعمة أو مشروبات، يأتي ذلك فى إطار خطتها لرفع التوعية الصحية لدى المواطنين خلال شهر رمضان بالعادات الغذائية التي يجب القيام بها، والعادات الغذائية غير السليمة التي تعمل على الإصابة بعدد من الأمراض، المعدية منها وغير المعدية.

خسارة الوزن في رمضان بدون حرمان

وجاءت الروشتة التى أعدتها وزارة الصحة وحصل «الوطن» على نسخة منها، طريقة إنقاص الوزن كالتالي:

- بدء الإفطار بحبات من التمر والماء

- تجنب بدء وجبة الإفطار بالوجبات الدسمة التي تحتوى على دهون عالية، حيث أن الجسم في حالة امتصاص عالية.

- بعد تناول التمر والماء، تناول الطعام الذي يحتوي على ألياف كالسلطات أو الشرب كشوربة الخضار.

- احذر من المقليات والوجبات الدسمة.

- استبدل العصائر المحلاة، بالعصائر الطبيعية.

- استبدل الخبز الأبيض بالخبز الأسمر، يعمل على تجنب زيادة الوزن وتسهيل عملية الهضم.

- احرص على ممارسة الرياضة بشكل يومي نصف ساعة على الأقل.

وجبة السحور

فيما يتعلق بوجبة السحور، أشارت وزارة الصحة والسكان، إلى أنه يمكن جعل الوجبة خفيفة ومغذية، كتناول البيض والسلطة والفاكهة قدر الإمكان دون الإسراف، مشيرة إلى أهمية وجبة شوفان مع الحليب، وبضع تمرات أو موزة.

الفترة بين السحور والفطور

حذرت «الصحة» من الإسراف في تناول الحلويات، وقالت لابد من تقليل الكمية التي يتم تناولها من الحلويات، وفي حال الرغبة في تناول الحلويات، لابد من التركيز على الحلويات الأقل في السعرات الحرارية كالمهلبية.