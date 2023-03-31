مواعید عرض مسلسل عملة نادرة على قناة cbc في رمضان 2023

يرغب عدد كبير من جمهور مسلسل عملة نادرة، بطولة الفنانة نيللي كريم، عن موعد عرض الحلقة التاسعة، في العمل الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي عن قضية الإرث ومنع السيدات من الحصول على حقها فيه.

موعد عرض الحلقة الـ 9 من مسلسل عملة نادرة

وتأتي مواعيد مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الحلقة التاسعة في تمام الساعة 7:30 مساءً يوميًا على قناة cbc، وتأتي مواعيد الإعادة في تمام الساعة الـ 1صباحًا.

أحداث من مسلسل عملة نادرة

وتضمنت أحداث الحلقات السابقة من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، بوقوفها أمام والد زوجها في محاولة منها للحفاظ على إرث نجلها، لكنه يرفض حصولها عليه الإرث إلا حال في موافقتها على زواجها «مسعود» بابنه الأكبر، وتوافق نيللي، لكنها تضع خططا أخرى في بالها.

أبطال مسلسل عملة نادرة

ومسلسل عملة نادرة، بطولة نيللي كريم، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم، جمال سليمان، ومحمد لطفي، وكمال أبورية، ورمزي العدل، وفريدة سيف النصر، وجومانا مراد، وأحمد عيد، ومريم الخشت، وندى موسى، وعلي الطيب،ونهى صالح، وريم رؤوف، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، وكريم عبدالعاطي.