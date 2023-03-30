صلاح عبد الله في ضيافة برنامج «أنا والقناع» على cbc والحياة

يحل اليوم الفنان الكبير صلاح عبد الله، ضيفًا على المذيعة منى عبد الوهاب، في برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، وذلك في الساعة السادسة والنصف على شبكة قنوات الحياة، كما يعرض في الساعة العاشرة على قناة cbc.

صلاح عبدالله في برنامج «أنا والقناع»

ولأول مرة تُعرض حلقة الفنان صلاح عبدالله على جزأين بحيث يعرض اليوم الجزء الأول، وذلك لما تحمله الحلقة من زخم كبير في حديث النجم الكبير صلاح عبد الله الذي فتح قلبه وتحدث عن كثير من تفاصيل حياته الشخصية من وقت نشأته في منطقة بولاق، وتفاصيل مشواره الفني.

أنا والقناع على cbc والحياة

أنا والقناع برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبد الوهاب ويعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، يستضيف نجوم الفن، حيث استضاف في الأيام السابقة النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المقبلة.

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وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة watch it، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.