تحرير 57 محضرا تموينيا في الإسماعيلية خلال الأسبوع الأول من رمضان

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية بالتعاون مع مباحث التموين، حملات مكبرة على مدار الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، لضبط الأسواق ومتابعة المواد الغذائية، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

وأسفرت الحملة في الإسماعيلية عن تحرير 5 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، ومحضري إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، 7 محاضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و14 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن.

ضبط سجائر مجهولة المصدر

كما أسفرت حملة مكبرة في أسواق الإسماعيلية عن ضبط 250 علبة سجاير أجنبية مجهولة المصدر، وضبط أحد محلات السوبر ماركت وبه كمية تقدر بـ350 عبوة من المنظفات والمبيدات والسلع الغذائية منتهية الصلاحية.

وحررت الشرطة المحاض اللازمة، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضها علي جهات التحقيق، فيما جرى إرسال عينات من المواد المضبوطة لفحصها.

الغرفة التجارية تتفقد معرض أهلاً رمضان

وتابع المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية في جولة تفقدية خلال الساعات القليلة الماضية لمعرض أهلاً رمضان في منطقة الشيخ زايد توافر المواد الغذائية بمختلف أنوعها وخاصة السلع الاستراتيجية من السكر والأرز والمكرونة والزيوت، ومتطلبات شهر رمضان المبارك.