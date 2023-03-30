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السجن المؤبد لمتهم باختلاس 7.5 مليون جنيه في بني سويف

كتب:

مريم جاد
12:46 م | الخميس 30 مارس 2023
محكمة - تعبيرية

محكمة - تعبيرية

عاقبت محكمة جنايات بني سويف، متهما باختلاس 7 ملايين ونصف المليون جنيه، بالسجن المؤبد والعزل من وظيفته، وغرامة 7 ملايين ونصف المليون جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوي لقيمة الغرامة.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالجواد، رئيس دائرة محكمة الجنايات، وعضوية المستشار حسام رشدي عمار، والمستشار معتصم مهنى، وأمانة سر أحمد عبدالعظيم.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1595لسنة 2023 جنايات مركز الفشن، والمقيدة برقم 71 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنّ المتهم «أ.ى، 54 عاما، موظف»، في مارس لعام 2023، اختلس أموالا عامة من مكان عمله بجهة حكومية وتقدر القيمة المالية للمال بـ7.5 مليون جنيه.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم اختلس المبلغ المالي عن طريق التزوير بالمحررات الرسمية والنصب على العملاء عن طريق تزوير إمضاءاتهم لسهولة حصوله على الأموال.

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