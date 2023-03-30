«الأهلي للتمويل العقاري»: حققنا طفرة في الأعمال ومعدلات نمو كبيرة في 2022

كشفت أرقام العام المالي 2022، عن تحقيق شركة الأهلي للتمويل العقاري، إحدى شركات البنك الأهلي المصري، لمعدلات أداء غير مسبوقة محققة طفرة في حجم الأعمال وفي مستهدفات الشركة.

وصرح حاتم عامر، العضو المنتدب لشركة الأهلي للتمويل العقاري، بأنّ الشركة التي تأسست عام 2010 ارتفعت أرباحها قبل الضرائب بنسبة تقترب من نحو 90% عن العام السابق 2021، متوقعا توزيع أرباح نقدية ضعف ما تم توزيعه العام السابق.

وأشار عامر إلى أنّ إجمالي محفظة التمويل العقاري بالشركة وصلت لـ3 مليارات جنيه في ديسمبر 2022 مقابل 2.5 مليار جنيه في 2021، مضيفا أنّ العام الماضي شهد ارتفاعا ملحوظا في العائد على رأس المال المدفوع للأهلي للتمويل العقاري والذي ارتفع ليصل إلى 27% مقابل 18% عن عام 2021.

احترافية فريق العمل والكوادر المدربة

وارتفع العائد على حقوق المساهمين إلى 18% مقابل 14% عن عام 2021، إضافة إلى مضاعفة نشاط التجزئة، ما يعكس نجاح استراتيجية الشركة واحترافية فريق العمل والكوادر المدربة بالشركة، إضافة إلى إجراءات تطوير البنية التحتية التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات للشركة ليصبح التعامل داخل الشركة أكثر اعتمادا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تدعم استدامة هذا النجاح، وتحسين كفاءات الموظفين، بما يوفر الوقت والمجهود ويواكب التطورات المتلاحقة في نظم العمل واعتبارات المنافسة.

التحديات الاقتصادية

وأضاف عامر أنّه رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم بشكل عام، إلا أنّ شركة الأهلي للتمويل العقاري استمرت في تحقيق معدلات نمو خاصة خلال عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي صافي المحفظة لنحو 3 مليارات جنيه، فضلا عن زيادة رأس مال الشركة ليصبح 350 مليون جنيه لتلبية القدرة على تأمين تسهيلات ائتمانية متنوعة وقيادة الأعمال بفاعلية.