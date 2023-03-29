كيف يقضي المريض الأيام التي أفطرها في رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المريض الذي يمكن أن يصوم فيما بعد، بحيث تكون حالته حالة طارئة، ومثل هذا عليه أن يقضي بعد ذلك، مستشهدا بقوله تعالى: «فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام آخر».

يمكن أن تتأخر الاستطاعة 5 سنوات

وأضاف «شلبي»، خلال لقاء ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، ويقدمه الإعلامي مهند السادات، أن المريض يفطر في رمضان بشكل طبيعي، وبعد ذلك عند الاستطاعة يقضي ما عليه، ويمكن أن تتأخر الاستطاعة لا يوجد مشكلة في ذلك، فيمكن أن تكون بعد سنة أو سنتين أو 5 سنوات.

وأشار إلى أنه ما دام المرض طارئا، ويرجى الشفاء منه فالإنسان يؤجل الصيام إلى أن يستطيع، وبمجرد أن يأتيه الاستطاعة يصوم الأيام التي أفطرها.

فدية طعام

ولفت إلى أن النوع الثاني يتمثل في عدم استطاعة الشخص أن يصوم الآن ولا أن يقضي فيما بعد مثل المرض المزمن، مثل هذا عليه أن يخرج فدية عن كل يوم وهو إطعام مسكين.