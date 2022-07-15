اندلاع حريق هائل في عدد من المنازل والأحواش في قنا.. وإصابة شخصين أثناء الإطفاء

أصيب شخصين بحروق من الدرجة الثالثة، خلال عملية إطفاء حرائق نشبت في عدد من المنازل والأحواش في نجع عتمان بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ9سيارات إطفال للسيطرة على الحريق.

وما زالت الحرائق مستمرة في المنازل وأشجار النخيل بالقرية، ورجال المطافي والمواطنين يعملون على إطفائها.

إصابة شخصين بحروق خلال عملية الإطفاء

وتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق هائل داخل عدد من المنازل وأشجار النخيل أسفر عن إصابة شخصين بحروق خلال عملية الإطفاء.

المصابان هما: «مصطفى أحمد أبو المجد، 25 عاما، ومحمود السيد، 26 عاما» بحروق إثر نشوب حريق هائل بنجع عتمان بقرى العزب المصري في دشنا.

وانتقلت الوحدة المحلية إلى موقع النيران، وتقدير التلفيات وحصرها، بعد الإطفاء بالكامل، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعرفة الأسباب وراء الحريق.