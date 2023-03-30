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مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.. «خطة لاستئجار شقة بعد لم شمل العائلة»

كتب:

مريم جاد
10:59 ص | الخميس 30 مارس 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

شهدت حلقات مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، أحداث كوميدية وعائلية جديدة تغلبها المشاعر، واستمرت حيث وصلت إلى اجتماع يسرا مع أبنائها مرة أخرى، وعثورها على أبنائها الضائعين سماح وآدم بعد اختفائهما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

شهد ملخص الحلقات السابقة من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة وخاصة الحلقة 7، تصالح يسرا مع فوقية بعد ضربها بالرأس، ما جعلها تدخل في غيبوبة.

وتوالت أحداث الحلقة، حيث طلبت يسرا من أكرم الذي يؤدي دوره الفنان محمد ثروت، أن يستأجر لها شقة لتعيش فيها مع أبنائها في القاهرة، ويهاتف شقيقه بيومي فؤاد الذي يعيش في كندا ويطلب منه أن يمنحها شقته في القاهرة لكي تعيش فيها لكن دون أن يخبرها بأنها شقته.

مواعيد عرض مسلسل 1000حمد الله على السلامة

تم تحديد مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على قناة سي بي سي، كما يعرض مسلسل حمد الله على السلامة، الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.

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بقلم مريم جاد