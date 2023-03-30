حزب الجيل يشيد باختيار القائمة الجديدة المشاركة في الحوار الوطني

أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، باللقاءات التشاورية التي أجراها ضياء المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، للمشاركة في الحوار الوطني المقرر عقد جلسات لجانه الفرعية المنبثقة عن المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية ابتداء من يوم الثالث من مايو المقبل ورحب ناجي الشهابي بموافقة هؤلاء الرموز والقيادات على المشاركة الإيجابية في الحوار الوطني.

وجاءت أسماء القيادات المشاركة في الحوار الوطني، على النحو التالي:

الشخصيات المشاركة في الحوار

الفنان أحمد عبد العزيز

الكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح

الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال

الشاعر إبراهيم عبد الفتاح

الكاتب والشاعر إبراهيم داوود

الباحث الاقتصادي صلاح زكي مراد

الناشط السياسي ياسر الهواري

الحقوقية الناصرية مها أبو بكر

ناشطة المجتمع المدني زينب عبد الرحمن خير

خبير المجتمع المدني أحمد عبد القادر تمام

الصحفي محمود السقا

الحقوقي محمد عبد العزيز

خبيرة المجتمع المدني رضا شكري

خبير المجتمع المدني محمود مرتضى

خبيرة المجتمع المدني منى عزت

الصحفي مصطفى الكيلاني

الحوار الوطني

وأوضح أن الحوار الوطني، يمثل حوارا لكل المصريين بمختلف مدارسهم السياسية والفكرية، وأن أبوابه ولجانه مفتوحة أمام كل أبناء الوطن، من خلال الشعار الذى أعلنه الرئيس من أن مصر هي «الوطن الذي يتسع لنا جميعا، وأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».