حالة الطقس في مصر الأيام المقبلة: 5 ظواهر جوية مؤثرة

تشهد حالة الطقس في مصر الأيام القادمة 5 ظواهر جوية مؤثرة تضرب مختلف المحافظات ضمن توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، بينها تساقط الأمطار، والعواصف الرملية، واضطراب حركة الملاحة، وكثافة الشبورة المائية، فضلًا عن ارتفاع تدريجي مفاجئ في درجات الحرارة.

وتستعرض «الوطن» أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة والموافق الأسبوع الثاني من رمضان، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

حالة الطقس غدًا في مصر

وفيما يخص حالة الطقس غدا في مصر والموافق الجمعة تاسع شهر رمضان المبارك، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية دافئ على جنوب الصعيد بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

أمطار وعواصف رملية وشبورة

وتشهد حالة الطقس غدا الجمعة، كثافة شبورة مائية على بعض الطرق المردية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

وأوضحت الأرصاد الجوية، فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، ومدن القناة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة «عواصف رملية»، على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتضطرب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، وخليج السويس، وتبلغ سرعة الرياح من 60 إلى 70 كم/س، وارتفاع الأمواج من 3:4.5 مترًا.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وتشهد أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة في يوم السبت المُقبل، كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من شمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأحد 2 أبريل

وبحسب توقعات الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3 إلى 8 درجة مئوية.

حالة الطقس الاثنين المُقبل

تزداد كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

وفيما يخص حالة الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس فإنّ المحافظات تشهد يوم الثلاثاء كثافة الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

حالة الطقس الأربعاء 5 أبريل

تزداد كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.