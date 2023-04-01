«الدشناوية عزموا ركاب القطر».. مبادرة أهالي قنا لإفطار الصائمين على الطرق

مبادرات إفطار الصائمين على الطرق في المدن المختلفة بمحافظة قنا، ترفع شعار «إفطار إجباري»، طالما شاهدك القائمون عليها وقت الغروب عند اقتراب موعد الإفطار، وتقدم تلك المبادرات الوجبات الساخنة والعصائر والبلح والمياه، وتغطي جميع الطرق ومداخل القرى، وتصل لمحطات القطار حال توقف أحد القطارات وقت أذان المغرب.

إفطار الصائمين على الطرق في أبوتشت

يوسف الشمندي، من أبناء مركز أبوتشت، وأحد المتطوعين في مبادرة إفطار صائم، أوضح أن مجموعة من شباب المدينة يقومون قبل شهر رمضان بجمع كميات من البلح والعصائر وبعض الأطعمة الأخرى، استعدادا لتوزيعها في الشهر الفضيل.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، منذ بداية شهر رمضان شكلنا أنفسنا مجموعات كبيرة تحمل أكياس الأكل التي يتم إعدادها عقب صلاة العصر كل يوم، ونضعها في صناديق ثم نخرج بها للطريق الزراعي والصحراوي الغربي قبل موعد الإفطار بربع ساعة، ليحصل كل من يمر على تلك الطرق على إفطاره.

الأهالي يرحبون بالصائمين على طريقتهم

وأكد أن القائمين بتوزيع الأطعمة يرحبون بالصائمين المارين عبر الطرق التي يقفون عليها، ثم يوزعون عليهم البلح والمياه والعصائر وساندوتشات بشكل «إجباري» كنوع من الترحيب والتحية.

وفي قرية الجبلاو بمركز قنا، لا يختلف الوضع كثيرا، حيث قال محمود الجبلاوي، أحد المتطوعين، إن شباب القرية كل عام يقومون بعمل وجبات إفطار ويتم تقديمها للمواطنين المارين على الطريق الزراعي «مصر - أسوان»، وهي عبارة عن عصائر وبلح ومياه.

إفطار ركاب القطار الروسي

وفي مركز دشنا، إذا كنت من ركاب القطار 163 الروسي، لن تمر دون أن تحصل على وجبة الإفطار من قبل المتطوعين في مبادرة إفطار صائم.

وقال محمد أسعد، أحد أبناء مدينة دشنا، إن موعد وصول القطار لمحطة دشنا قادما من أسوان، الساعة 5 و45 دقيقة مساءً، أي قبل موعد الإفطار بدقائق، ويقوم الشباب فور وصوله بتوزيع الأطعمة على ركاب القطار.

وأضاف «أسعد» أن عادة إفطار الصائمين بالقطارات في دشنا بدأت منذ عدة سنوات، وتتم بجهود الشباب وأهل الخير في المركز، موضحا أنه يتم إعداد الوجبات يوميا، وهي عبارة عن كيس يحتوي على بلح وساندوتش ومياه، ويتم وضعها في سلات، وتقسيم كل مجموعة شباب في عربة قطار، حتى يتم تغطية القطار بالكامل.