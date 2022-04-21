«إفطار صائم» تقدم ألف وجبة يوميا للمسافرين وغير القادرين بالمنوفية

يواصل شباب قرية زاوية جروان التابعة لمركز الباجور في المنوفية، تنفيذ مبادرة «إفطار صائم» التي يتم تنظيمها سنويا بالجهود الذاتية لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمي، وتوزيع الوجبات الساخنة على غير القادرين من أهالي القرية، وتلقى المبادرة ترحيبا واسعا من الأهالي لما لها من تأثير طيب، وسط مشاركة العشرات من الشباب في العمل الخيري بشكل يومي.

مبادرة إفطار صائم في المنوفية

أيمن الدهشوري مسؤول حملة إفطار صائم في المنوفية، أكد أن الحملة تقدم أكثر من 1000 وجبة يوميا ويتم توزيعها على غير القادرين والمسافرين على الطريق الإقليمي بشكل يومي، موضحا أن المبادرة يشارك فيها عدد كبير من الشباب المتطوعين لتجهيز الوجبات وتوزيعها سواء في القرية أو على الطريق الإقليمي، مشيدا بروح التعاون الكبير بين جميع المشاركين في المبادرة.

تحضير الوجبات يبدأ 12 ظهرا

وأضاف «الدهشوري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشباب يبدأون تجهيز الوجبات منذ الساعة الثانية عشر ظهر يوميا، ويتم تجهيز الوجبات التي تشمل اللحوم والأرز أو المكرونة والخضار وبانيه، فضلا عن توزيع العصائر والبلح مع جميع الوجبات لتقديم وجبة متكاملة للمواطنين الذين يتم توزيع الوجبات عليهم.

وتابع، أن المبادرة تقام بالجهود الذاتية بمشاركة أهل الخير في مركز الباجور ومحافظة المنوفية، موجها الشكر لكل من يشارك في تنفيذ المبادرة التي تقام منذ سنوات عديدة، بمشاركة ودعم كبير من شباب الباجور.