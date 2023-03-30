آخرها مزاعم «نظارة الإمام».. لجان الإخوان تواصل الأكاذيب

حاولت العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وأبواقها الإعلامية وقياداتها الهاربة فى الخارج تشويه العمل التاريخى الضخم «رسالة الإمام» الذى طرحته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فى رمضان 2023، وجاءت محاولة التشويه كعادتهم بالكذب والتزييف وذلك من خلال نشر صورة للفنان خالد النبوى وهو يرتدى ملابس الشخصية وعلى وجهه نظارة بعدسات زجاجية، رغم أنه فى عصر الإمام لم تكن النظارة تم اختراعها.

باحث: اجتزاء صورة من الكواليس لـ«النبوي» وهو يرتدي «نظارة» يؤكد غضب المتشددين من نجاح المسلسل

محاولة فاشلة كالعادة لجماعة الإخوان وعناصرها وأبواقها، لهدم حالة الفرحة لدى الشعب المصرى السعيد بعودة الأعمال الدينية التاريخية من خلال مسلسل رسالة الإمام الشافعى، وذلك بترويجهم للصورة على كافة المنصات والصفحات المختلفة التى يمتلكها قياداتهم أو اللجان الإلكترونية التابعة، تلك المحاولة لاقت مصير سابقاتها من الشائعات التى تثبت يوماً بعد يوم حجم الفشل الذى تعيشه الجماعة الإرهابية على كل المستويات، حتى وصل بهم الحال لترويج صورة غير حقيقية لمسلسل درامى بهدف زعزعة الحالة الرائعة والسعادة لدى المتابعين لمسلسل رسالة الإمام الشافعى.

الصورة التى حاول مطاريد الجماعة استغلالها وخابت آمالهم، هى صورة نشرتها قناة الحياة يوم 4 مارس قبل شهر رمضان عن كواليس العمل، للفنان خالد النبوى، وهو برفقة أحد أعضاء فريق العمل، أثناء البروفات ومراجعة النص المكتوب، وتم اجتزاء الصورة حتى يظهر الإمام الشافعى بمفرده وكأنه يرتدى النظارة، لتستخدمها الجماعة الإرهابية لتروج لفشل العمل الدرامى، متناسية كم المراجعات التى مر بها المسلسل من قبل أساتذة ومتخصصين بالجامعات ويأتى فى المقدمة منارة الإسلام «الأزهر الشريف».

وسيم عفيفي: تحية كبيرة للقائمين على المسلسل فى تصويرهم لمدينة الفسطاط

من جانبه قال وسيم عفيفى، الباحث فى التراث، إن هناك العديد من المميزات فى مسلسل الإمام الشافعى، وتحية كبيرة للقائمين على المسلسل فى تصويرهم لمدينة الفسطاط لأن تلك المدينة مغمورة فى كتب التاريخ، وأوضح أن العناصر المتشددة والمتربصة من الإخوان وغيرهم، حاولوا الهجوم على المسلسل ففضحهم كذبهم.

وأضاف «عفيفى»، لـ«الوطن»، أن اجتزاء صورة من كواليس مسلسل رسالة الإمام للفنان خالد النبوى وهو يرتدى النظارة ومحاولة ترويجها على كونها من زمن الإمام الشافعى رغم اختراع النظارة بعد وفاته؛ هو تصيد ومحاولة لعرقلة الخطوات الناجحة التى أخذتها الدراما المصرية، مضيفاً: «هذه الواقعة وغيرها من الوقائع تكشف التربص بالمسلسل، بسبب النجاح الذى حققه، وبسبب صورة الإمام المجدد المنفتح على عصره وبيئته التى تغضب المتشددين والمتطرفين».