زوج يشتكي من زوجته «وش نكد».. وأمين الفتوى بـ«الإفتاء» يرد عبر قناة الناس

تلقى الشيخ الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكوى من مستفتي يشتكي زوجته، قائلًا «زوجتي زوجة نكدية ووش نكد وبتعاملني معاملة سيئة جدًا وبتسيب البيت وبتروح عند العيال ورغم كده بديلها المصاريف ومش عارف اتصرف إزاي»، مضيفًا «مش فيه آية قرآنية بتقول إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم.. ومش فيه أنبياء زوجاتهم كانوا بيعاملوهم معاملة سيئة»، مؤكدًا أنه فعل المستحيل لإصلاحها وحاول طلاقها ولكن تدخل أهل الخير ومنعوه من طلاقها.

واثق أنك مش هتلاقي زوجة نكدية كده من الباب للطاق

وقال عثمان خلال لقائه مع برنامج «فتاوي الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»: «إحنا مش ملايكة وهما شياطين ودي شريكة في الحياة وأنا واثق إنك مش هتلاقي زوجة نكدية كده من الباب للطاق ومظنش الطبع ده موجود وإلا كنت هقولك لابد من المعالجة النفسية»، مضيفًا: «المرأة بتزعل أكتر وبتحزن أكتر لأن طبيعة عواطفها كده لما مبتشوفش اهتمام من زوجها ولا رعاية ولا كلمة طيبة».

وتابع أمين الفتوى: «القرآن قال كلمة جميلة قوي لو كلنا عملناها في بيوتنا وهي كلمة وقدموا لأنفسكم والإنسان يقدم كلمة طيبة وعمره ما هيلاقي كلمة وحشة بيسمعها».