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مواقيت الصلاة في السويس الجمعة 30 -3-2023  التاسع من رمضان

كتب:

حمدى عبد الله
12:00 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مساجد السويس

مساجد السويس

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة فى السويس الجمعة 31 -3-2023  التاسع من رمضان، والتي يهتم بمعرفته المواطنون لمعرفة موعد بدء الصوم ونهايته، وأداء الصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة في السويس الجمعة 31 مارس

وجاءت مواقيت الصلاة في السويس، الجمعة31 -3-2023، التاسع من شهر رمضان كالتالي:

موعد أذان الفجر 4:13 صباحا والشروق موعده 5:41 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر، في تمام الساعة 11:54 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:08 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:26  مساءً.

ساعات الصوم فى محافظة السويس

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444، والمعنلة من قبل الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإن عدد ساعات الصوم، اليوم الجمعة، 14 ساعة و15 دقيقة.

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بقلم حمدى عبد الله