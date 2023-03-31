مواقيت الصلاة في السويس الجمعة 30 -3-2023  التاسع من رمضان

أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة فى السويس الجمعة 31 -3-2023 التاسع من رمضان، والتي يهتم بمعرفته المواطنون لمعرفة موعد بدء الصوم ونهايته، وأداء الصلوات الخمس.

مواقيت الصلاة في السويس الجمعة 31 مارس

وجاءت مواقيت الصلاة في السويس، الجمعة31 -3-2023، التاسع من شهر رمضان كالتالي:

موعد أذان الفجر 4:13 صباحا والشروق موعده 5:41 صباحا، فيما يأتي موعد أذان الظهر، في تمام الساعة 11:54 صباحا، وأذان العصر يحين موعده عند 3:25 مساء، أما أذان المغرب فيحين عند الساعة 6:08 مساء، وصلاة العشاء في تمام الساعة 7:26 مساءً.

ساعات الصوم فى محافظة السويس

ووفقاً لإمساكية شهر رمضان 1444، والمعنلة من قبل الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإن عدد ساعات الصوم، اليوم الجمعة، 14 ساعة و15 دقيقة.