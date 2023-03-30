مصرع شاب بطلق ناري في ظروف غامضة داخل منزله بالمنيا

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري داخل منزله بإحدى قرى مركز أبوقرقاص في ظروف غامضة، كما توفيت فتاة، وأصيبت أخرى بسبب تناول قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلهما بمركزي ملوى وديرمواس في جنوب محافظة المنيا.

مصرع شاب بطلق ناري في أبوقرقاص

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوصول «ع.م» 24 عاما، مقيم في إحدى قرى مركز أبوقرقاص، إلى المستشفى المركزي جثة هامدة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وفاة الشاب إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالبطن، في ظروف غامضة، وتم التحفظ على الجثة بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت استعجال تحريات المباحث الجنائية حول ظروف وملابسات الحادث.

وفاة طالبة تناولت قرص مجهول في ديرمواس

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بوصول «ا.ق» 17 عاما، طالبة، مقيمة في مدينة ديرمواس، إلى المستشفى المركزي، جثة هامدة، ورجحت التحريات الأولية تناولها قرص مجهول وسام بطريق الخطأ داخل منزلها، وتم التحفظ على جثتها داخل المشرحة لحين استكمال تحريات المباحث الجنائية.

كما تلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطارا بوصول «ش.ع» 22 عاما، مقيمة في مركز ملوي إلي المستشفى التخصصي مصابة بغيبوبة تامة وحالتها العامة سيئة، وبالانتقال والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين أن المصابة تناولت قرص مجهول بطريق الخطأ داخل منزلها في قرية حوش عطا بجنوب مدينة ملوي، وتم إسعافها داخل المستشفى، وتولت النيابة العامة التحقيق.