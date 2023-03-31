موعد استقرار حالة الطقس في المحافظات بعد موجة الصقيع والأمطار، يهتم به الملايين من المواطنين، متسائلين عن نهاية التقلبات الجوية، وارتفاع وانخفاض الحرارة، ما يؤثر على الصحة والنشاط اليومي، بحسب إعلان هيئة الأرصاد الجوية.

موعد استقرار حالة الطقس في المحافظات

طقس المحافظات، حتى الأربعاء 5 أبريل يشهد العديد من التقلبات والظواهر الجوية، التي أصبحت تؤثر على الصحة، من حيث التعرض لنزلات البرد، لقيام البعض بتخفيف الملابس، عند ارتفاع الحرارة، وعند الانخفاض يصابون بأمراض الصدر والبرد.

نشاط الرياح التي تشعر المواطنين ببرودة، نتيجة انخفاض درجات الحرارة، من أهم ظواهر الطقس خلال الأسبوع المقبل، مع نشاط للرياح ببعض الأماكن المحملة بالأتربة، وتوافر الفرص لسقوط الأمطار المتفاوتة الشدة، بحسب بيان الأرصاد الجوية، وجميعها ظواهر جوية شتوية، تنتظر المواطنين أن تنتهي.

موعد استقرار حالة الطقس فى المحافظات

ابتداء من السبت المقبل، تختفي من توقعات هيئة الأرصاد الجوية، توافر فرص لسقوط أمطار، حتى نهاية الأسبوع، لكن التوقعات تشير إلى استمرار نشاط الرياح، على مدار الأيام الست المقبلة، مع تكون الشبورة المائية.

ويشير بيان الهيئة العامة للأرصاد، إلى توقعات الخبراء، باختفاء نشاط الرياح من خريطة الطقس، ويبقى من الظواهر الشتوية، تكون الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية إلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء، يوم الأربعاء المقبل، الذي يشهد استقرار الطقس.