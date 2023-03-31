مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9 بطولة طارق لطفي في رمضان 2023

وقوع مواجهة قوية بين رؤوف وفؤاد عن الأسرار والحياة الشخصية، وصلت إلى حد الضرب يدفع الجمهور للتطلع إلى معرفة التوقعات بشأن الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023.

مسلسل مذكرات زوج الحلقة 9

ويتوقع خلال أحداث الحلقة 9 من مسلسل مذكرات زوج، تطور العلاقة بين هدى ورؤوف بعد أن أخبرته في حلقة أمس أثناء وقوفهما سويا بإعجابها به، لكنه طالبها بالابتعاد عنه، معللا ذلك بأنه يشعر بأنه وجودها معه غير صحيح، ولكنه يعود ويخبرها بحاجته إلى وجودهما سوياً.

موعد عرض الحلقة 9 من مذكرات زوج

يتم العرض الأول لحلقة اليوم من مسلسل مذكرات زوج الساعة 8:45 مساء، أما العرض الثاني من مسلسل مذكرات زوج الساعة 2:45 بعد منتصف الليل.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

من خلال تردد 11785، معدل الترميز 27500، الاستقطاب: رأسي V، معامل تصحيح الخطأ :5/6، وعبر القمر الصناعي نايل سات يمكن للجمهور متابعة مسلسل مذكرات زوج عبر شبكة قنوات cbc .

ومسلسل مذكرات زوج هو مسلسل دراما اجتماعية لجميع افراد الاسرة، مكون من 15 حلقة، بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا.

يذكر أن مذكرات زوج مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى.