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«الكهرباء»: التعامل مع الأعطال لحظيا لإعادة توصيل التيار في أسرع وقت

كتب:

سلامة عامر
11:30 ص | الجمعة 31 مارس 2023
المهندس عسل مع اعضاء مجلس ادارة الشركة

المهندس عسل مع اعضاء مجلس ادارة الشركة

أكد المهندس محمد عسل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أهمية مشروع إنشاء التحكم في شبكات الجهد المتوسط بقطاع دمياط، والذي يهدف إلى ربط مكونات الشبكة بمنظومة تحكم وتركيب عدادات ذكية، من أجل التعامل مع الأعطال فور حدوثها لإعادة توصيل التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن.

 تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة

وقال عسل، في تصريحات صحفية، إنّ من أهم أهدف الشركة التي تقع بنطاق عملها محافظات «الدقهلية - كفر الشيخ - دمياط » تقديم الخدمة للمواطنين بأعلى كفاءة وتحسين جودة التغذية الكهربائية عن طريق رفع أداء مكونات الشبكة

المؤشرات الفنية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأضاف أنّ من المستهدف أن تصل المؤشرات الفنية لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء في 2023-2024 إلى 2474 م.وات كحمل أقصى، مشيرا إلى أن من المتوقع خلال العام المالي 2022/2023 وجود تطور بنسبة 1.9% في تركيب مكثفات بقدرة 4.329 م.

مكونات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء

وأوضح «عسل» أنّ من المستهدف أن تكون مكونات شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء للعام المالي الجديد 2023-2024، أطوال كابلات جهد متوسط 9520 كيلومترا وبلغت 9417 كيلومترا، وأطوال الخطوط الهوائية الجهد المتوسط 9995 كيلومترا.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.