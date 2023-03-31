4 أعياد في شهر أبريل يحتفل بها المسلمون والمسيحيين.. تعرف عليها

ينتظر الموظفون والعمال وطلاب المدارس والجامعات، الإجازات والعطلات الرسمية بفارغ الصبر، كونها تساعد الشخص على الاستجمام واستعادة القوة والنشاط مرة أخرى، لا سيما لمن يعانون من ضغوط العمل أو المحاضرات والمواد الدراسية، وفي بشرى سارة تزفها «الوطن» للعمال يكون لديهم في شهر أبريل عدد كبير من الإجازات التي يكون معظمها أعياد.

الأعياد في شهر إبريل 2023

وضمن الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023، يحصل العاملون في القطاع الحكومي والخاص على إجازات عن 4 أعياد للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب العطلات الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

4 أعياد في شهر إبريل 2023

ولأول مرة يجتمع 4 أعياد في شهر واحد، حيث جاءت الأعياد في شهر أبريل 2023 على النحو التالي:

الإجازات الرسمية لشهر أبريل 2023

- الأحد 16 أبريل إجازة عيد القيامة الأقباط فقط.

- الإثنين 18 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم.

- الأربعاء 20 أبريل إجازة وقفة عيد الفطر.

- الخميس 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة أول أيام عيد الفطر.

- الجمعة 22 أبريل إجازة بمناسبة ثاني أيام عيد الفطر.

- السبت 23 أبريل إجازة بمناسبة ثالث أيام عيد الفطر.

- الإثنين 25 أبريل إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

إجازات الأعياد في شهر إبريل

وتأتي أيام إجازات الأعياد بالتتابع خلال شهر إبريل بدءا من يوم 16 أبريل وحتى يوم 25 أبريل الذي يوافق عيد تحرير سيناء، وبعدد أيام الإجازات المرتبطة بشهر أبريل في المجمل يكون العمل 16 يوما فقط، والإجازة 14 يوما، ويستحق العامل الأجر الشهري كامل عنها في ظل الاستمتاع بالإجازات المحددة.