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سعر الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 في مصر.. اعرف عيار 21 بقى بكام

كتب:

سعيد رمضان
12:33 م | الجمعة 31 مارس 2023
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

يعد الاستثمار في شراء الذهب الملاذ الآمن للمستثمرين والشركات والأفراد خلال الأوقات الاقتصادية الصعبة، كما أنه يشجع على التنويع في المحفظة الاستثمارية لتقليل نسبة المخاطرة بكامل رأس المال، وكذلك يساعد في حماية المستثمرين من التقلبات الاقتصادية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتشهد أسعار الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023 استقراراً نسبيا بمحال الصاغة في مصر، وتقدم «الوطن»، أسعار الذهب بمحال الصاغة بدون مصنعية، إذ وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2170 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر بدون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 2480 جنيها للبيع، و2514 جنيها للشراء، واستقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحال الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 2273 جنيها للبيع، و2305 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

يزداد الإقبال على شراء عيار 21، واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحال الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 2170 جنيها للبيع، و2200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحال الصاغة، وسجل نحو 1860 جنيها للبيع، و1886 جنيها للشراء، واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر بمحال الصاغة، وسجل نحو 1447 جنيها للبيع، و1467 جنيها للشراء، كما شهد سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في مصر استقراراً بمحال الصاغة، وسجل نحو 1240 جنيها للبيع، بينما سجل نحو 1257 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 31-3-2023، استقراراً بمحال الصاغة، وسجل نحو 17360 جنيها للبيع، و17600 جنيه للشراء.

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بقلم سعيد رمضان