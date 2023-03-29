سعر الذهب اليوم عيار 21 بـ2110 جنيهات.. وتراجع قيمته عالميا

ذكرت منصة أبحاث الذهب «آي صاغة»، أنّ سعر الذهب اليوم عالميا تراجع بسبب ارتفاع الدولار، وانحسار تداعيات أزمة البنوك العالمية.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ حالة عدم استقرار أسعار الذهب ما زالت مستمرة في الأسواق.

وأضاف في تقرير، أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات اليوم عند مستوى 2090 جنيهًا، ووصل إلى مستوى 2110 جنيهات، وهو نفس ختام تعاملات أمس، بينما سجلت الأوقية مستوى 1968 دولارًا.

عيار 24 بـ 2412 جنيهًا

أضاف أنّ سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2412 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1809 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1407 جنيهات، بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 16880 جنيهًا.