سعر الذهب اليوم الأربعاء 2100 جنيه عيار 21.. وتنبيه مهم في الساعات الأخيرة

هبط سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023 صوب 1963 دولارا للأوقية، من 1970 بداية الجلسة، متوقفًا عن الارتفاع الأخير، حيث خفّت المخاوف من انتشار أزمة مصرفية، ما أضر بالطلب على الأصول الأكثر أمانًا.

محليا، سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء في محلات الصاغة 74640 جنيها للأوقية، والكيلو بـ2.400 مليون جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً اليوم الأربعاء 2400 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم الأربعاء 2100 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 اليوم بمحلات الصاغة 1800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 النحاسي الأقل جودة 1400 جنيه.

سعر الجنيه الذهب بدون مصنعية

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم (8 جرام عيار 21) عند 16800 جنيه.

تنبيه هام بشأن أسعار الذهب

يوم أمس الثلاثاء، نبهت شركة جولد بيليون، بأن أسعار الذهب الحالية «غير عادلة»، قبل أن يستقر سعر المعدن بعد ذلك عند المستويات الأخيرة، وهو تنبيه مشابه لما أصدرته شعبة الذهب بالغرف التجارية قبل أيام بهذا الشأن.

أسعار الفائدة الأمريكية

وابتهج السوق العالمية بالأنباء التي تفيد بأنّ First Citizens BankShares وافق على شراء جميع الودائع والقروض لبنك سيلكون فالي المنهار، كما أخبر نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشؤون الإشراف مايكل بار المشرعين أنّ مشاكل بنك سيلكون فالي كانت بسبب إدارة المخاطر «الرهيبة».

لا تزال الأسواق تتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى في مايو المقبل، حيث يوازن البنك المركزي الأمريكي المعركة المستمرة ضد التضخم مع الجهود المبذولة لمنع الأزمة المصرفية من الانتشار أكثر.