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سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 2090 جنيها

أسعار الذهب

كتب:

مريم حنفي
11:16 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
أسعار الذهب اليوم في مصر- صورة تعبيرية

أسعار الذهب اليوم في مصر- صورة تعبيرية

سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، نحو 2090 جنيهًا خلال عمليات البيع و 2120 للشراء في محلات الصاغة، بدون حساب الدمغة والمصنعية، وذلك وفق تقارير الذهب التي تصدر بشكل يومي.

سعر جرام الذهب عيار 18 و 24 

وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2389 جنيها للبيع و الشراء 2423، بينما سجل عيار 18 اليوم 1791 جنيها للبيع و الشراء 1817.

أسعار الذهب  

كما سجل سعر عيار 14 نحو 1413 جنيها للشراء والبيع 1393 و بلغ سعر عيار 22 اليوم 2221 جنيها للشراء و 2190 جنيها للبيع.

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بقلم مريم حنفي