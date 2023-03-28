سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 2090 جنيها
أسعار الذهب
كتب:
مريم حنفي
11:16 م | الثلاثاء 28 مارس 2023
أسعار الذهب اليوم في مصر- صورة تعبيرية
سجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، نحو 2090 جنيهًا خلال عمليات البيع و 2120 للشراء في محلات الصاغة، بدون حساب الدمغة والمصنعية، وذلك وفق تقارير الذهب التي تصدر بشكل يومي.
سعر جرام الذهب عيار 18 و 24
وبلغت أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24 نحو 2389 جنيها للبيع و الشراء 2423، بينما سجل عيار 18 اليوم 1791 جنيها للبيع و الشراء 1817.
أسعار الذهب
كما سجل سعر عيار 14 نحو 1413 جنيها للشراء والبيع 1393 و بلغ سعر عيار 22 اليوم 2221 جنيها للشراء و 2190 جنيها للبيع.