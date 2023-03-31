أسعار الحديد اليوم الجمعة 31-3-2023 في الأسواق المصرية

يعد الحديد من العناصر المهمة في العالم، ويدخل في العديد من الصناعات المختلفة كصناعة السيارات والسفن والبناء والعديد من الاستخدامات الأخرى لأنه قابل للتشكيل بسهولة، ويعتبر الحديد في مصر من المواد الاساسية في السوق المصرية حيث يستخدم في صناعة الهياكل والمباني ويوجد بأنواع وأحجام مختلفة وفقاً للاحتياجات.

أسعار الحديد اليوم في مصر

شهدت أسعار الحديد اليوم الجمعة 31-3-2023 استقرارا بالأسواق المصرية، حيث تتراوح أسعار الحديد بالمصانع بالنسبة للوكلاء والموزعين ما بين 27 ألف جنيه إلى 38 ألف و500 جنيه للطن بحسب الاتحاد العربي للحديد والصلب، بينما يزداد السعر بالنسبة للبيع بالتجزئة حيث تضاف أسعار النقل والتخزين بالإضافة إلى نسبة الربح.

ومن المتوقع أن تحدث بعض التحركات في سعر طن الحديد علي الرغم من تواضع الطلب على شراء حديد التسليح في الفترة الاخيرة.

أسعار الحديد اليوم الجمعة في المصانع المصرية

سعر حديد عز 32135 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد السويس للصلب 32050 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد بشاي 38500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المراكبي 34 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد المصريين 32050 جنيها للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العشري 36 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجارحي 27 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد مصر ستيل 36 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الكومي 36500 جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد العلا 36 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر حديد الجيوشي للصلب 36 ألف جنيه للطن، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

أسعار الحديد لشهر أبريل 2023

وقال المهندس أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن مصانع الحديد لا تواجه أي تحديات في الوقت الحالي، والدولة تعطي الغاز للمصانع بسعر مدعم وتقدم لهم جميع التسهيلات، لافتاً الي أنه لا يمكن التوقع بما سيحدث خلال الفترة المقبلة بالنسبة للأسعار.