أسعار الحديد اليوم الخميس 30-3-2023 في الأسواق المصرية

تباينت أسعار الحديد اليوم الخميس 30-3-2023 بالأسواق المصرية، وتراوح سعر الحديد بين 27 و38.5 ألف جنيه من أرض المصنع، بحسب بيانات الاتحاد العربي للصلب.

يأتي ذلك في وقتٍ ارتفعت أسعار الخامات عالمياً فوق مستوى 124 دولار للطن، مدعومة بتوقعات زيادة الطلب من الصين – أكبر مستهلك عالمي – الفترة المقبلة.

أسعار الحديد أبريل 2023

من المقرر خلال الساعات المقبلة، قيام الشركات بإعلان أسعار الحديد أبريل 2023، وسط توقعات بتحركات عرضية في سعر الطن، وسط حالة من هدوء الطلب في الآونة الأخيرة على حديد التسليح.

جاءت أعلى أسعار الحديد اليوم الخميس في شركة بشاي للصلب، حيث سجل سعر الحديد 38500 جنيه، فيما جاءت أدنى أسعار الحديد اليوم في شركة الجارحي بسعر 27 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم الخميس

- سعر حديد عز 32135 جنيه.

- سعر حديد السويس للصلب 32050 جنيه.

- سعر حديد بشاي 38500 جنيه.

- سعر حديد المراكبي 34000 جنيه.

- سعر حديد المصريين 32050 جنيه.

- سعر حديد العشري 36000 جنيه.

- سعر حديد الجارحي 27000 جنيه.

- سعر حديد مصر ستيل 36000 جنيه.

- سعر حديد الكومي 36500 جنيه.

- سعر حديد العلا 36000 جنيه.

- سعر حديد الجيوشي للصلب 36000 جنيه.

أسعار الحديد اليوم تسليم مصنع

يذكر أن قائمة أسعار الحديد اليوم الخميس سالفة الذكر هي أسعار المصانع للموزعين والوكلاء وليست أسعار التجزئة، حيث يضاف للأخيرة مصروفات النقل بالإضافة إلى هامش الربح.

ارتفاع أسعار خام الحديد عالميا

عالمياً، ارتفعت أسعار شحنات خام الحديد فوق 124 دولارًا للطن، وأدى نقص المعروض إلى رفع الأسعار، حيث أدى سوء الأحوال الجوية في البرازيل المنتج الرئيسي إلى الحد من الصادرات والضغط على المخزونات الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير.

وأعاقت التوقعات بضعف الطلب على المدى الطويل الانتعاش، وتشير تقارير رويترز إلى أن الصين، أكبر منتج للصلب، ستخفض إنتاجها المحلي من الصلب بنسبة 2.5% في عام 2023، وهو ثالث انخفاض سنوي على التوالي، وسط ضغوط متزايدة لخفض انبعاثات الكربون.

ارتفاع العقود الآجلة للحديد

وارتفعت العقود الآجلة لحديد التسليح لتقترب من 4150 يوان صيني للطن، منتعشة من أدنى مستوى لها في شهر واحد عند 4085 يوان صيني في 24 مارس وسط توقعات بانخفاض العرض، حيث واصل المستثمرون تقييم آفاق تعافي الاقتصاد الصيني.

يتزامن الانخفاض في الإنتاج مع توقعات الطلب القوي، حيث قام بنك الشعب الصيني بضخ المزيد من السيولة وخفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدعم الائتمان الهش من قطاع البناء الصيني المثقل بالديون.

للحد من الانتعاش، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين مزيدًا من التحذيرات ضد ارتفاعات المضاربة في أسعار خام الحديد، ما خفف الضغط من المدخلات باهظة الثمن.