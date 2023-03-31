تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن، وتم خلالها تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و550 شاحنة و 11 سيارة.

حركة الصادرات والواردات

وشملت حركة الواردات 2300 طن بضائع، و305 شاحنات و8 سيارات، حيث شملت حركة الصادرات 5700 طن بضائع، و245 شاحنة و3 سيارات، واستقبل ميناء سفاجا 3 سفن وهي عمان والحرية 2 وبوسيدون إكسبريس، فيما غادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

تداول البضائع في ميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول 2800 طن بضائع و245 شاحنة، ومن المقرر أن تغادر الميناء اليوم 3 سفن وهي سينا، والسفينة آيلة، وبريدج، وشهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية وصول وسفر لثلاث سفن وهي سينا وآيلة وبريدج.

وأكد المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر في بيان له اليوم، أن مواني الهيئة سجلت وصول وسفر 900 راكب بموانيها.