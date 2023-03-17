عضو شعبة مواد البناء: استقرار أسعار الأسمنت في الأسواق

أعلنت مصانع الأسمنت اليوم، أسعار الأسمنت في الأسواق، حيث يشهد الأسمنت استقرارا في الأسعار الفترة الحالية بعد أن تراجع سعره بداية من الشهر الجاري ويعتبر قلة الطلب على الأسمنت سببا في استقرار الأسعار الفترة الحالية بحسب ما قاله رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.

استقرار أسعار الأسمنت

قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار الأسمنت شهدت خلال الفترة الماضية تراجعاً في الأسواق واستقرار الأسعار في الفترة الحالية بسبب قلة الطلب حيث يتراوح طن الأسمنت بين 1,800 و1,900 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجل الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق 1,950 جنيها، وأسمنت النصر 1,920 جنيها، وأسمنت التعمير 1,900 جنيها، وأسمنت المنيا 1,920 جنيها، بينما يبلغ سعر أسمنت المعلم في الأسواق 1,900 جنيه، وسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1,880 جنيها، وحلوان 1,930 جنيها، كما بلغ سعر أسمنت السويدي 1,980 جنيها، وأسمنت العسكري بني سويف 1,870 جنيها، وأسمنت السهم 1,880 جنيه.