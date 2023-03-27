أسعار الأسمنت اليوم 27-3-2023 في مصر.. استقرار بعد تراجع

أعلنت مصانع الأسمنت أسعار اليوم 27-3-2023 في مصر، ويشهد الأسمنت الفترة الراهنة استقرارًا في الأسعار بعد أن تراجع سعره بداية من مارس الجاري.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

ويبلغ سعر الأسمنت اليوم 27-3-2023 في مصر عند 1.950 جنيه للمسلح وأسمنت النصر 1.920 جنيه، وأسمنت التعمير 1.900 جنيه، ، بينما وسجل أسمنت سيناء 42.5 جنيه في الأسواق 1.880 جنيه، وحلوان 1.930 جنيه، كما بلغ سعر أسمنت السويدي 1.970 جنيه، وأسمنت وادي النيل 1870 جنيهًا، وأسمنت السهم 1.850 جنيه.

توقعات بانخفاض أسعار الأسمنت

وفي السياق ذاته، قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ أسعار الأسمنت شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا في الأسواق والسبب في استقرار الأسعار الفترة الحالية قلة الطلب حيث يتراوح طن الأسمنت بين 1.800 و1.900 جنيه متوقعًا، انخفاض أسعار الأسمنت الفترة المقبلة.