شعبة الأسمنت: استقرار أسعار الأسمنت.. وتوقعات بالتراجع قريبا

أعلنت مصانع الأسمنت اليوم، أسعار الأسمنت في الأسواق، حيث يشهد الأسمنت استقرارا في الأسعار الفترة الحالية بعد أن تراجع سعره بداية من الشهر الجاري والسبب وراء استقرار الأسعار الفترة الراهنة انخفاض معدل الطلب بحسب ما قاله رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء.

استقرار أسعار الأسمنت

قال أحمد شرين رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وعضو الاتحاد العربي للصناعة في تصريح لـ«الوطن»، إن أسعار الأسمنت شهدت خلال الفترة الماضية تراجعا في الأسواق واستقرار الأسعار في الفترة الحالية بسبب قلة الطلب حيث يتراوح طن الأسمنت بين 1,800 و1,900 جنيه متوقعا انخفاض أسعار الأسمنت الفترة المقبلة.

أسعار الأسمنت

وسجل الأسمنت المسلح اليوم في الأسواق 1,935 جنيها، وأسمنت النصر 1,910 جنيها، وأسمنت التعمير 1,860 جنيها، وأسمنت المنيا 1,830 جنيها، بينما وسجل أسمنت سيناء 42.5 في الأسواق 1,840 جنيها، وحلوان 1,890 جنيها، كما بلغ سعر أسمنت السويدي 1,990 جنيها، وأسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها، وأسمنت السهم 1,850 جنيه.