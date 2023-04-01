موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC في رمضان 2023

بحماس شديد يرغب العديد من مشاهدي مسلسل الفنان محمد رمضان، في معرفة موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، لاستكمال للأحداث المشوقة بين جعفر وزوجاته الـ 4، بعد عرض الحلقات السابقة، واستطاع المسلسل من أول حلقة لفت انتباه عدد كبير من الجمهور.

موعد إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC

وفي السطور التالية نستعرض موعد عرض إعادة مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023 والقنوات الناقلة له، وتبدأ مواعيد الإعادة من مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC، على أن تعرض الإعادة الأولى الساعة 5 من صباح اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي الساعة 9:45 صباحًا، بعد العرض الأول للمسلسل الساعة 10:15 مساءً.

وتأتي إعادة مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما، للمرة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرًا، بعد عرضه الأول الساعة 6:15.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

يعد مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، وعدد كبير من النجوم أبرزهم، زينة، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، ومي كساب، وإيمان العاصي، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، بيومي فؤاد، وعصام السقا، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي.